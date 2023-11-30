Вранці у четвер Служба безпеки України прийшла з обшуками до Почаївської Успенської Лаври, яка знаходиться у Тернопільській області та належить Українській православній церкві Московського патріархату.
Про це Kyiv Post розповіли джерела у правоохоронних органах.
"Попередня причина візиту - поширення російської ідеології представниками Лаври", - зауважив співрозмовник.
Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві (Кременецький район, Тернопільська область) зі статусом лаври. Це найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю в Україні після Києво-Печерської Лаври. На її території розташована Почаївська духовна семінарія.
Оновлено. Прес-служба СБУ офіційно повідомила, що обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо «причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті».
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За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, у якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від РФ.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.
У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, понад 30 парламентарів на початку квітня зареєстрували постанову про звернення Верховної Ради до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської Лаври.
У пояснювальній записці до проєкту законодавці наголошують, що сьогодні Почаївська Лавра є "джерелом "русского міра" і стала "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".
Одна з авторів законодавчої ініціативи, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук казала Kyiv Post, що у сесійній залі постанова може бути проголосована вже у травні. Однак цього так і не сталося.
Водночас у жовтні Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП. Документ підтримали 267 народних депутатів. Більшість із них – 175 – належать до парламентської фракції партії президента України Володимира Зеленського «Слуга народу».
Цікаво, що голосування відбулося якраз після скандалу, який вибухнув в українському суспільстві після заяви спікера ВР Руслана Стефанчука. Він висловив сумнів у тому, що парламент підтримає заборону діяльності УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти внесуть до сесійної зали.
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