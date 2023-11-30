Вранці у четвер Служба безпеки України прийшла з обшуками до Почаївської Успенської Лаври, яка знаходиться у Тернопільській області та належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це Kyiv Post розповіли джерела у правоохоронних органах.

"Попередня причина візиту - поширення російської ідеології представниками Лаври", - зауважив співрозмовник.

Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві (Кременецький район, Тернопільська область) зі статусом лаври. Це найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю в Україні після Києво-Печерської Лаври. На її території розташована Почаївська духовна семінарія.

Оновлено. Прес-служба СБУ офіційно повідомила, що обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо «причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті».

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За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, у якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від РФ.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.