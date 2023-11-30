Франція продовжуватиме надавати військову підтримку Україні наступного року. Окрім цього, Франція пообіцяла збільшити постачання боєприпасів в Україну.

Про це повідомив інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій у Києві. З українського боку у зустрічі взяли участь заступники міністра оборони Дмитро Кліменков та генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Іван Гаврилюк заявив, що Україна вже отримала кошти на додаткову закупівлю САУ "Цезар".

Також він подякував Франції за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем та наголосив на важливості збільшити кількість гармат.

Делегації обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

"Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", - додав Гаврилюк.