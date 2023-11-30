Український обмудсмен Дмитро Лубінець заявив, що обміни полоненими з Росією не відбуваються, бо РФ цього не хоче.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Це питання чують усі державні відомства та представники Координаційного штабу, які беруть участь у переговорних процесах. І відповідь на це питання є. Обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія!" - заявив український омбудсмен.

Він запевняє, що усі ініціативи, бажання та дії України щодо повернення своїх захисників із полону наштовхуються на російське небажання здійснювати повернення навіть своїх громадян.

"Чимало російських полонених писали заяви на те, що хочуть повернутися, однак їх ніхто з російської сторони не хоче забирати", - розповів Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини кілька днів тому повідомляв про одного з полонених росіян, який кілька разів записував звернення з проханням повернути його додому.

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В Україні росіянин засуджений за статтею 110 Кримінального кодексу — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Мало того, він повідомив, що вже близько 5 разів писав звернення на Росію, однак не отримав відповіді", - зауважив Лубінець.

Омбудсмен наполягає, що відсутність обмінів стала елементом російської операції, аби "рідні захисників вважали, що українська влада нічого не робить для повернення воїнів".

Лубінець запевнив, що Україна не змириться з відсутністю процесів репатріації та продовжує працювати задля повернення наших захисників.

"Україна готова забрати своїх людей! Україна бореться за кожного!" - каже він.

Нагадаємо, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Російська Федерація призупинила обміни військовополоненими, намагаючись створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Він запевнив, що Україні немає сенсу утримувати російських полонених. Однак Росія зі свого боку призупинила обміни, намагаючись вплинути на українське суспільство.