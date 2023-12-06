Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що готова повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

“Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках", - повідомляє прес-служба UNAS.

Перевізники також подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників і зазначили, що 7 грудня Раж зустрінеться з представниками спілки для обговорення проблеми.

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