Українські біженці продовжують їхати до Європи: число їх збільшується в усіх країнах Європейського Союзу, крім Данії.

Про це свідчать дані Євростату.

Останні підрахунки свідчать, що тимчасовий захист у Євросоюзі отримали вже 4 млн 238 тисяч людей із України. За жовтень у Європі прихисток надали 51 845 українським біженцям. У вересні статус тимчасового захисту отримали 31 920 осіб, у серпні – 41 275.

Найбільше українці їхали до Німеччини – (20 465 осіб; +1,7%); Чехії (6 490 біженців; +1,8%) та Нідерландів (4 005 осіб із тимчасовим захистом; +3,0%). Загалом найчастіше українські біженці обирають для тимчасового захисту Німеччину (1 215 365 осіб; 28,7% від загальної кількості в Європі), Польщу (960 620; 22,7%) та Чехію (364 450; 8,6%).

У жовтні українці виїжджали лише з однієї країни – за місяць у Данії стало на 1700 осіб із тимчасовим захистом менше. Також у вересні українські біженці виїжджали з Чехії, Франції, Польщі, Словенії та Люксембургу.

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Найбільша кількість українських біженців на тисячу жителів країни зараз у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі та Болгарії (в обох по 26,1) і Литві (25,8). У середньому по ЄС цей показник становить 9,5 на тисячу мешканців.

Серед людей, які отримали тимчасовий захист у ЄС у зв'язку з війною в Україні, 98% складають громадяни України: жінки – майже половина осіб із тимчасовим захистом (46,4%), чоловіки – 20,2% та діти – 33,4%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українці в Польщі отримували всі види підтримки нарівні з поляками.

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