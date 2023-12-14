Російське МВС оголосило в розшук очільника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Втім, статтю, за якою розшукують українського генерала, російське МВС не вказує. Голову ГУР також оголосили в міжнародний розшук.

На початку жовтня Слідчий комітет РФ звинуватив у тероризмі керівника української військової розвідки Кирила Буданова.

"Заочно звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 КК РФ (терористичний акт), пред'явлено голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову”, - повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Тоді Kyiv Post звернувся до української розвідки, аби дізнатися про реакцію на такі звинувачення проти начальника ГУР Кирила Буданова. Там назвали цю заяву “маячнею”.

“Це вже якась просто криза жанру у російських гестапівців. Я переконаний, що Кирило Буданов нічого не думає щодо цієї чергової пропагандистської маячні”, - сказав у розмові з Kyiv Post представник ГУР Андрій Юсов.

Слідком РФ наголошує, що звинувачення висунуті через "...понад 100 ударів з повітря із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по територіях Москви та Московської області, Республіки Крим та міста Севастополя, Ростовської, Білгородської, Брянської областей та інших регіонів Російської Федерації".

Андрій Юсов наголосив, що ці обвинувачення не мають жодного юридичного значення.

“Ці дії так званого Слідкома так званої Російської Федерації не мають ніякого юридичного значення ані в Україні, ані за кордоном, ані тим більше морального значення”, - сказав він.

У військовій розвідці також зазначили, що дані обвинувачення лише підтверджують успішну роботу українських сил.

“Щодо діяльності Головного управління розвідки і Кирила Буданова, то це чергове визнання ефективності роботи українських сил безпеки та оборони”, - зазначив Юсов.