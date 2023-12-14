Російський президент Владімір Путін назвав чисельність угруповання окупаційних військ в Україні: йдеться про 617 тисяч осіб, які "перебувають вздовж лінії зіткнення".

Про це президент РФ сказав під час прес-конференції під назвою "Итоги года".

"Лінія зіткнення в Україні складає 2 тисячі км, на фронті перебуває 617 тисяч російських військових", - заявив він.

Незадовго до цього Путін наголошував, що крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч "добровольців". Точна цифра з угрупування РФ, яке складає професійна армія кадрових військових, таким чином невідома.

У середині року українська розвідка повідомляла, що кількість росіян, які воюють в Україні, становить до 400 тисяч, у тому числі з приватних військових компаній та Нацгвардії.

Станом на сьогодні, за даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російської сторони з початку повномасштабного вторгнення склали близько 342 800 військових.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Дані розвідки США свідчать, що російські Збройні сили втратили до 90% від початкового угруповання в Україні - у лютому 2022 року в сусідню країну вторглися 360 тисяч осіб, і 315 тисяч були вбиті або поранені.

Нагадаємо, Путін заявив, що до кінця цього року до війни проти України залучать півмільйона особового складу армії РФ.

Нещодавно в Британії спрогнозували, що Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.