У "Дії" запровадять можливість купівлі-продажу автівок, послуга стане доступною для українців вже опівночі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Diia Summit 2023.

"Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі-продажу машин в "Дії". І я вас з цим вітаю", - сказав президент.

За його словами, всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

"Сьогодні урядовці представлять все це ще в деталях", - додав Зеленський.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що нова послуга дозволить переоформити транспортний засіб взагалі без центрів МВС. За його словами, це дозволить значно зекономити час українців, адже перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що скористатись онлайн перереєстрацією зможуть тільки ті, хто вперше за рік продає авто, тож "перекупи" не зможуть скористатися "Дією" для своїх схем. При цьому оплата за транспортний засіб не відбувається у "Дії".

Відомо, що під час бета-тестування українці вже перереєстрували у "Дії" 61 авто.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ анонсували, що на порталі "Дія" можна буде оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн. Таке нововведення передбачено постановою Кабінету міністрів від 22 вересня № 1007.

Послуга буде доступна для громадян в Електронному кабінеті водія та на єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".

Продавець і покупець, авторизувавшись, будуть заповнювати договір про купівлю-продаж авто в електронному вигляді. Після цього документ автоматично передається у сервісний центр МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивної обробки продавець і покупець будуть проставляти кваліфіковані електронні підписи, і договір про купівлю-продаж авто буде вважатися укладеним.

Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупець має його підписати і вибрати - залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

Також у "Дії" можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.