У тимчасово окупованому Криму затримали чоловіка, який у соціальній мережі склав плейлист виключно з українських пісень.

Про це повідомляє представництво Президента в АРК у Фейсбуці.

"Окупанти затримали чоловіка, який склав плейлист у соціальній мережі “вКонтакте” виключно з українських пісень. Працівники окупаційних силових структур змусили чоловіка просити вибачення на камеру та вивчати пісню Шамана “Я русский", - ідеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що росіяни незаконно затримали чоловіка за розміщення прапора та герба України у тій же соцмережі. Чоловіка змусили просити вибачення на камеру.

За інформацією представництва Президента в АРК, окупанти звинуватили жителя Сімферопольського району у зніманні стратегічних об’єктів ЗС РФ у Криму та передачі інформації ЗСУ. Чоловіка затримали та звинуватили у нібито зберіганні вибухівки вдома.

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У представництві поінформували, що про посилення опору в Криму свідчать нові незаконні адміністративні провадження в окупаційних "судах" за статтею про “дискредитацію ЗС РФ”: станом на 18 січня зафіксовано 625 випадків надходження матеріалів, складених за цією статтею. З них у 548 випадках винесено постанову про накладення штрафу або приєднано до справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 7 випадках розгляд матеріалів триває. Загалом сукупний розмір накладених штрафів уже становить щонайменше 17,45 млн російських рублів, зазначили у представницві Президента в АРК.

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Джерело: Укрінформ