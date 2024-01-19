На тимчасово окуповану територію (ТОТ) Херсонщини прибув американський розвідник Скотт Ріттер, колишній інспектор ООН з озброєнь в Іраку, який у 2011 році був засуджений за незаконний контакт із неповнолітнім і за п’ятьма іншими звинуваченнями та звільнений умовно-достроково після 2,5 року ув’язнення.

Ріттера на окупованих територіях охороняють агенти ГРУ.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів президента РФ російські війська почали посилювати антиукраїнську пропаганду.

Advertisement

Тому Росія привезла на територію окупованої Херсонщини іноземного "експерта", на якого спирається російська пропаганда з початку вторгнення в Україну. Наразі Ріттер створює публіцистичні матеріали для російської державної англомовної медіакомпанії Russia Today і часто з’являється в російських ЗМІ.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Про приїзд Ріттера у своєму Telegram-каналі повідомив херсонський колаборант і так званий “губернатор” Херсонщини Володимир Сальдо.

“Скотт Ріттер розповів, що західна пропаганда, використовуючи брехню як головну зброю в Європі та Штатах, вкладає людям в уми тотальну русофобію, намагається скасувати російську культуру, штучно насаджуючи замість неї насильницьку українізацію”, – зазначив Сальдо.

Advertisement

Фото: РосЗМІ

Ріттер вважає, що Росія неодмінно переможе у “протистоянні з Заходом”. Американець у розмові з Сальдо нібито зазначив, що образ Степана Бандери є “інфекцією для України”.

Перебування Ріттера на окупованих територіях України є незаконним, адже не погоджене з українською стороною. В ЦНС очікують, що турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись.