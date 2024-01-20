Поява БМП Bradley була пов'язана з досвідом, який армія США отримала під час війни у В'єтнамі. У той час БТР M113 використовувалися як штурмові машини, але вони виявилися недостатньо захищеними та озброєними для виконання цих задач.

У 1978 році були розроблені перші прототипи БМП XM2 та БРМ XM3. А вже у 1980 році фірма FMC отримала перший серійний контракт на 75 XM2 і 25 XM3. У наступному році літера "Х" (шо означало "експериментальний") із позначення БМП і БРМ зникла, адже вони були прийняті на озброєння.

Advertisement

Попри те, що Bradley була розроблена в 1970-х роках, ця американська БМП досі вважається однією з найкращих у світі, адже її постійно удосконалювали та модифікували. БМП Bradley є однією з найуспішніших бойових машин у світі. Її використовують армії понад 20 країн, і вона зарекомендувала себе як надійний і ефективний бойовий засіб.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

БМП Bradley для України

Україна отримала від США близько 190 БМП Bradley в модифікації M2A2 ODS-SA. Це одна з найсучасніших версій цієї машини. Звичайна модифікація M2A2 ODS була розроблена в 1995 році з урахуванням бойового досвіду, отриманого в Іраку під час операції «Буря в пустелі». Вона отримала низку вдосконалень, які значно покращили її характеристики.

Advertisement

Версія ODS отримала новий безпечний для очей лазерний далекомір ELRF з дальністю дії до 10 км і точністю визначення дистанції до 5 метрів, що дозволяє екіпажу БМП надзвичайно точно визначати відстань до цілі і вести вогонь максимально ефективно. Також була встановлена тактична навігаційна система TACNAV з приймачем GPS та цифровим компасом, що забезпечує точне визначення місцезнаходження самої БМП та союзних військ на місцевості. Для покращення ефективності в темну пору доби M2A2 ODS обладнали сучасним тепловізійним прицілом.

Модифікації M2A2 ODS і M2A2 ODS-SA є дуже схожими, але між ними існує кілька ключових відмінностей. Версія M2A2 ODS-SA, яку США передали Україні, є ще більш модернізованою. Вона отримала ще більш досконалу електроніку, що значно покращило її характеристики. Навідник машини в модифікації M2A2 ODS-SA отримав панорамний приціл із тепловізором другого покоління.

Advertisement

Також, для покращення захисту екіпажу та десанту від уламків, внутрішні поверхні корпусу і башти БМП M2A2 ODS-SA були обшиті кевларовим підбоєм. Завдяки цьому посиленню бронювання БМП стала невразливою в передній проєкції до вогню з 30-мм радянської автоматичної гармати, що встановлюється на БМП-2.

За рахунок покращеного бронювання зросла і загальна маса машини. Збільшення маси вимагало встановлення нового, потужнішого двигуна. На Bradley M2A2 ODS-SA був встановлений двигун потужністю 600 к.с., що дозволяє машині масою в 34,2 тони розвивати максимальну швидкість до 61 км/год.

Advertisement

Обидві модифікації озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C калібру 7,62 мм і протитанковим ракетним комплексом TOW.

У ході війни у Перській затоці американці не тільки отримали унікальний досвід взаємодії танків Abrams та БМП Bradley, а й переконалися у високій вогневій потужності останньої. Використовуючи протитанкові ракети TOW, БМП Bradley змогли знищити більше танків Т-72, ніж самі "Абрамси".

Варто відразу зазначити – оновлена ​​БМП M2A2 ODS-SA, що з'явилася в 2003 році, за своїми характеристиками майже не поступається версії Bradley M2A3. Єдина відмінність — відсутність панорамного прицілу командира.

На машині встановлено просунуту систему управління вогнем FCSW, аналогічну тій, що ставиться на танки M1A2 Abrams. Ця система враховує дані з лазерних далекомірів, швидкість руху БМП і цілі, погодні умови і тип снаряду. Усе це дає змогу вразити ціль після її виявлення з першого пострілу/черги – без попередньої пристрілки чи зупинки самої БМП.

Advertisement

Основним озброєнням бойової машини залишається нарізна 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Боєкомплект - 900 пострілів, 300 з яких знаходяться у башті, решта 600 у корпусі БМП. Максимальна дальність ведення ефективного вогню становить 2-3 кілометри, залежно від боєприпасу, що використовується.

Для знищення важкоброньованих цілей, Bradley озброєний ПТРК TOW 2. Пускова установка на дві ПТРК розташована з лівого борту башти. Ще п'ять керованих ракет перевозяться всередині корпусу БМП (загалом 7 ракет).

Advertisement

Хоча, як показує практика застосування цих машин в Україні, для виведення ворожого танку з ладу іноді достатньо і 25-мм автоматичної гармати M242 Bushmaster.

Так, цього тижня 47 окрема механізована бригада повідомила про знищення надсучасного російського танку Т-90 «Прорив» на Авдіївському напрямку. Головну роль у знищенні зіграла саме американська Bradley.

Постійний вогонь з 25-мм гармати вивів з ладу цілу низку життєво важливих систем на російському «флагмані» танкобудівництва – Т-90 «Прорив».