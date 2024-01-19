Російська Федерація може планувати великий наступ на фронті в Україні влітку 2024 року.

Про це пише видання Financial Times.

З посиланням на українських силовиків видання вказує, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Офіційні особи наголошують, що не виключена й ще одна спроба захоплення Харкова чи Києва.

За оцінкою американської розвідки, яку журналісти FT дослідили у грудні, кінцева мета президента РФ Владіміра Путіна в Україні залишається незмінною - захоплення України.

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Водночас один із західних чиновників у коментарі виданню сказав, що перспективи оперативного прориву як з боку Росії, так і з боку України цьогоріч невеликі.

Торік влітку українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни, в результаті якого звільнили понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Однак вони так і не змогли просунутися до Азовського моря.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Наразі українські війська здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі заявив, що пріоритет України 2024 року - позбавити Росію переваги в повітрі, для чого українським захисникам потрібні винищувачі F-16.