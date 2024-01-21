Ввечері в суботу, 20 січня, українські дрони атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації.

Як повідомляють джерела Kyiv Post в спецслужбах, за нічною атакою по об'єктах на території Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). Втім, джерело не вдалося до подробиць.

Оборонне підприємство "Щегловський Вал" у Тульській області, яке стало мішенню для українських БПЛА, виробляло зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".

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Також на заводі розробляють керовану зброю для сухопутних військ, системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати та бойову стрілецьку зброю.

В Міноборони Росії за звичкою стверджують, що дрони було знищено.