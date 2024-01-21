Ввечері в суботу, 20 січня, українські дрони атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації.
Як повідомляють джерела Kyiv Post в спецслужбах, за нічною атакою по об'єктах на території Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). Втім, джерело не вдалося до подробиць.
Оборонне підприємство "Щегловський Вал" у Тульській області, яке стало мішенню для українських БПЛА, виробляло зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".
Також на заводі розробляють керовану зброю для сухопутних військ, системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати та бойову стрілецьку зброю.
В Міноборони Росії за звичкою стверджують, що дрони було знищено.
Окрім цього, сьогодні вночі вибухи чули у порту Усть-Луга Ленінградської області Росії.
Як пишуть локальні медіа, жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників у небі, а потім пролунали вибухи.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Пожежа спалахнула на газовому терміналі в російському порту Усть-Луга на Балтійському морі, повідомив губернатор регіону рано вранці в неділю.
Термінал, розташований за 110 кілометрівна захід від Санкт-Петербурга поблизу кордону з Естонією, належить компанії "Новатек", найбільшому в Росії незалежного виробника природного газу.
У Кінгісеппському районі введено режим підвищеної готовності.
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