Ввечері в суботу, 20 січня, українські дрони атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації. 

Як повідомляють джерела Kyiv Post в спецслужбах, за нічною атакою по об'єктах на території Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). Втім, джерело не вдалося до подробиць.

Оборонне підприємство "Щегловський Вал" у Тульській області, яке стало мішенню для українських БПЛА, виробляло зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".

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Також на заводі розробляють керовану зброю для сухопутних військ, системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати та бойову стрілецьку зброю.

В Міноборони Росії за звичкою стверджують, що дрони було знищено.

 

Окрім цього, сьогодні вночі вибухи чули у порту Усть-Луга Ленінградської області Росії. 

Як пишуть локальні медіа, жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників у небі, а потім пролунали вибухи.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Пожежа спалахнула на газовому терміналі в російському порту Усть-Луга на Балтійському морі, повідомив губернатор регіону рано вранці в неділю.

Термінал, розташований за 110 кілометрівна захід від Санкт-Петербурга поблизу кордону з Естонією, належить компанії "Новатек", найбільшому в Росії незалежного виробника природного газу.

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У Кінгісеппському районі введено режим підвищеної готовності.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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