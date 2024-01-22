Уряд у десятиденний строк внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних санкцій проти Російської Федарації.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету міністрів № 39-р. від 19 січня.

Проєкт пропонує заборонити пряме повітряне сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи - резиденти РФ.

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Також документ забороняє в’їзд в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території Росії, та ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, взятого на облік російськими залізницями. Передбачена й заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:

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суден під прапором Росії;

суден, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни РФ - фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;

суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;

суден, що перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shippings) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

Нагадаємо, на початку січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії та передати Україні ракети великої дальності у відповідь на чергові масовані удари по українських регіонах з боку РФ.