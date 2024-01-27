Президент Європейської ради Шарль Мішель вирішив залишитися на своїй посаді. Він передумав балотуватися до Європейського парламенту.

«Я не буду кандидатом на євровиборах. Я з непохитною рішучістю присвячуватиму всі свої зусилля моїм поточним обов’язкам, доки вони не закінчаться… Наприкінці цього мандату я подумаю про характер і напрямок своїх майбутніх зобов’язань», - написав Мішель у своєму Facebook.

Політик визнав, що його бажання піти з посади президента Євроради викликало чимало уваги в ЗМІ, спекуляцій та хвилю дискусій.

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«Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії, чи підірвало цю інституцію та наш європейський проєкт, а також не хочу, щоб ним зловживали будь-яким чином для розділення Європейської ради, яка, на мою думку, повинна невтомно працювати для європейської єдності», - наголосив Шарль Мішель.

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На початку року стало відомо, що президент Європейської ради Шарль Мішель може залишити посаду. Він планував брати участь у виборах до Європейського парламенту в червні.

Якби європейські лідери не змогли домовитися про наступника Шарля Мішеля, його місце тимчасово зайняв би прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Оскільки він є лідером країни, яка головуватиме в Раді ЄС у другому півріччі.