Президент Володимир Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи. 

За словами глави держави, вона має стати новим механізмом для комунікації з підприємцями. 

Очікується, що на платформі буде представлений бізнес з різних регіонів України, а також інвестори та релоковані підприємства

«Зроблено в Україні» - це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі», - сказав президент у своєму вечірньому зверненні. 

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Організувати роботу платформи має Уряд разом з Офісом президента, обласними адміністраціями та експертами. 

За словами президента, головне - щоб це був інструмент дієвої комунікації, а спілкування підтримувалось операційними рішеннями. 

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Новопризначені заступники відповідатимуть за планування, логістику, технології та підготовку воїнів.

«Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, «білої» економіки для України», - додав президент. 

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