У Координаційному штабі підтвердили, що 65 полонених зі списку, який оприлюднили російські пропагандисти, мали повернутися в Україну під час запланованого обміну полоненими 24 січня.
«Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня», - повідомили в штабі.
Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов розповів, що російська сторона із великою затримкою надала відповідь, пославшись на один зі списків, який раніше був опублікований на пропагандистських ресурсах РФ.
Про це він сказав напередодні під час зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених.
Зазначається, що родичі українських воїнів зі згаданого списку ознайомилися з відео нібито з місця падіння літака й наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.
Керівник ГУР Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто насправді міг бути на борту російського літака.
«Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань», - зазначив Кирило Буданов.
В СБУ кажуть, що останні дії росіян свідчать про наміри приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.
«Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку», - сказав перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.
Напередодні росіяни опублікували відео нібито «посадки українських військовополонених» у військово-транспортний літак Іл-76. Проте де і коли знятий ролик - невідомо. На відео видно кілька вантажівок, які під'їжджають до літака. Але через погану якість незрозуміло, що відбувається насправді.
Військово-транспортний літак Іл-76 розбився в Бєлгородській області 24 січня. Росіяни стверджують начебто на борту були 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Україна підтвердила, що 24 січня дійсно планували провести обмін полоненими. Однак, чи були українські воїни на борту Іл-76, як стверджують росіяни, наразі не відомо.
Раніше в ГУР заявили, що цим літаком мали летіти російські VIP-персони. Але в останній момент ФСБ заборонило їм сідати на борт.
Також за даними розвідки, цей же літак постачав у Бєлгородську область Росії ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області.
Україна закликала провести міжнародне розслідування падіння ІЛ-76.
В ООН заявили, що наразі не можуть встановити чи були на борту російського літака українські військовополонені. В Організації Об'єднаних націй зазначили, що інцидент стався в контексті російського вторгнення.
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