Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що українська воєнна розвідка вже після аварії літака Іл-76 в Бєлгородській області з'ясувала, що на його борту мали бути військово-політичні VIP-персони РФ, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

«На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася», – каже Юсов.

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За його словами, до місцевого моргу в Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл. Також російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

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В розвідці зауважують, що перевірити ці дані з інших джерел поки неможливо. Втім, ГУР передасть ці матеріали для міжнародного розслідування.

Юсов також наголосив, що РФ раніше використовувала авіатранспорт під час низки попередніх обмінів військовополоненими, але попереджала про це. Втім, учора, 24 січня, коли був запланований черговий обмін полоненими, Росія подібних попереджень — ані письмових, ані усних — не робила.

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"Проте, наприклад, під час попереднього обміну так само використовувалося авіасполучення. Але в тому випадку Росія заздалегідь повідомила Україну про те, що борт здійснюватиме посадку, на борту перебувають полонені, а також запросила режим тиші. (...) Цього разу держава-агресор подібних запитів — ані письмових, ані усних — не робила", — розповів Андрій Юсов.