Про це під час спільної пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні сказав Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає власний кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни.

«Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні», — заявив Сікорський.

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Він також додав, що війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці та джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне і узгодив із ним подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.

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«Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів», — наголосив Сікорський.

На його думку, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.

Він сподівається, що незабаром буде вирішено проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.

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«Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік», — підкреслив польський посадовець.

Окрім цього, він також висловив сподівання на успішне завершення процесу євроінтеграції України.