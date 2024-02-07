Президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Вказано, що український президент планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Програма і точний розклад конференції поки що засекречені з міркувань безпеки.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі Зеленського в заході.

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Водночас він зауважив, що організатори докладають зусиль, аби забезпечити присутність українського президента.

"Зеленському було передано запрошення", - повідомив Хойсген.

14 травня минулого року Зеленський перебував із першим з початку повномасштабної війни офіційним візитом у ФРН.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що більшість країн Євросоюзу робить недостатньо для військової підтримки України в обороні від російської агресії.