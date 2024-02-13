На церемонії початку будівництва нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості Німеччини з виробництва артилерійських снарядів для України, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до значного збільшення оборонного виробництва в Європі, повідомляє ZDF.

За словами канцлера, з огляду на загрозу з боку Росії європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість замовленнями на найближчі десятиліття.

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«Ми повинні відійти від мануфактури та перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", — наголосив Шольц.

Агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції президента РФ Владіміра Путіна є "головною загрозою для європейського мирного порядку".

"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів", — додав він.