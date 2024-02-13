Після детального огляду та аналізу було встановлено, що 7 лютого РФ використала саме ракету «Циркон». Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

Про факт використання ракети 3М22 «Циркон» свідчить маркування на уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї.

3М22 «Циркон» — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння в січні 2023 року. Ворог заявляв про наступні характеристики: дальність — 600-1500 км, швидкість — до 8-9 Мах, маса бойової частини — близько 300-400 кг, довжина — 8-10 м.

Advertisement

«Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші — вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 «Циркон». Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів», — зазначив Рувін.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Він уточнив, що ракета 3М22 «Циркон» складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22.

Advertisement

«На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис «3Л22», що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю «Циркону», — додав директор КНДІСЕ.

Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кінець 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно.

Рувін підкреслив, що значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, але вже можна сказати, що ця зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам.