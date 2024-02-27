Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію, що один із російських безпілотників, які атакували Україну пізно ввечері у понеділок, 26 лютого, летів з Молдови.

 

“У зв'язку з нібито ризиком входження безпілотника в повітряний простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері над Україною, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова”, - повідомило Міноборони Молдови у Телеграм.

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Там також зазначили, що Україна підтвердила Молдові, що всі безпілотники, запущені над Одеською областю до цього часу, були знищені або заглушені українськими засобами протиповітряної оборони.

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