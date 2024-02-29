Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні оголосив про новий пакет санкцій у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нові санкції передбачають: запровадження верхньої межі ціни на нафту російського походження, встановленої G7; заборону на експорт товарів подвійного призначення до РФ та Білорусі через треті країни; обмеження щодо 61 фізичної особи та компаній для протидії спробам обійти санкції.

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У повідомленні уряду зазначається, що санкції запровадили проти організацій, які закуповують технології для російської оборонної промисловості.Також до санкційного списку потрапило керівництво деяких російських банків і особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

«Ці нові визначення є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України та забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій», - зазначив Пітерс.

З моменту ухвалення Закону про санкції проти Росії в березні 2022 року Нова Зеландія наклала санкції на понад 1600 фізичних і юридичних осіб, а також впровадила низку торгових заходів.

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Зокрема, уряд Нової Зеландії заборонив експорт для оборонної промисловості РФ та Білорусі, а також в’їзд до нової Зеландії урядовим і військовим літакам та суднам цих країн.

Серед осіб, проти яких запровадили санкції - Владімір Путін і його найближче оточення, всі депутати РФ від окупованих територій України, а також понад 100 російських олігархів і 35 білоруських високопосадовців. Крім того, особисті обмеження торкнулись 11 іранських фізичних осіб і 7 іранських юридичних осіб за постачання безпілотників до Росії.

Також ми писали, що Австралія, США та Велика Британія запровадили санкції проти росіян, причетних до смерті Навального.



У новому пакеті американських санкцій проти РФ також є обмеження щодо роботи оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.



Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що проти Росії запровадили вже понад 17 тисяч індивідуальних і секторальних санкцій, через які вона втратила 400 мільярдів доларів.