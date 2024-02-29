У Російській Федерації поліція отримала вказівку від влади не відкривати кримінальну справу на наркозлочинців і натомість вербувати їх до контракту зі збройними силами РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними Центру нацспротиву, у Росії при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів їх доставляють у відділок, але не відкривають справи. Туди приїжджає прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту зі збройними силами Росії.

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“Таким чином рф вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто, у Кремлі не переймаються долею цих злочинців й відправляють їх у м’ясні штурми”, - зазначили активісти з Центру нацспротиву.



Слід нагадати, що росіяни почали випускати з в'язниць жінок, якщо ті підуть воювати проти України. Міноборони РФ обіцяє помилування ув'язненим жінкам, які підпишуть контракт, зокрема, на посади снайпера та штурмовика.



На тимчасово окупованих Росією територіях України влада Кремля змушує до 1 вересня встановити прапор РФ у всіх окупованих навчальних закладах.



Раніше ми писали, що росіяни відправляють молодих українців із тимчасово окупованих територій (ТОТ) на «всесвітній фестиваль молоді» в Росії, щоб продовжувати нав'язування кремлівської пропаганди.

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Крім того, російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону для "кращого розуміння позиції Росії на світовій арені".

Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити максимальну кількість українських дітей до навчання у військових вишах Росії.