Президент РФ Володимир Путін вже не вперше вигадує «казус беллі» для початку вторгнення у якусь країну. На його рахунку напад на Україну у 2014 році та повномасштабна війна у 2022, вторгнення у Грузію у 2008, ведення війни у Сирії, починаючи з 2015. За його правління, у 1999 році, також почалась друга Російсько-Чеченська війна. Крім того, Росія фактично окупувала частину Молдови та створила там самопроголошену Придністровсько-Молдавську Республіку. Остання 28 лютого 2024 року звернулася до Росії з проханням про захист невизнаного Придністров'я. У всіх цих випадках зазвичай звучать заяви про необхідність «захисту» російськомовного населення та інтересів РФ. Однак можна точно сказати, що всі ці обставини є штучно створеними аргументами, які служать формальним приводом для початку воєнних дій з боку Росії.

Advertisement

Більше по темі ПОЯСНЕННЯ: Як Україна повертає НАТО до початкової місії Україна йде до повноправного членства в Альянсі 32 роки. Протягом останніх двох наша держава під час війни з Росією не лише змінює себе, а й сприяє переосмисленню початкових цілей НАТО.

Дивлячись на вчинки, дії та заяви РФ та її головного «геополітика», країни Європи та увесь Північноатлантичний альянс починає підвищувати свою обороноздатність для відбиття ймовірного нападу з боку Росії. Путін неодноразово казав про те, що НАТО постійно озброюється та готується до війни. Переважна частина цих заяв взагалі не мали підґрунтя й були орієнтовані на внутрішню аудиторію, якій постійно треба подавати інформацію про вигадані загрози, при цьому наголошуючи, що Росія нібито всього лише захищається.

Advertisement

Світова спільнота ретельно стежить за війною в Україні. Цей напад з боку РФ справді спонукає країни-члени НАТО посилювати свої збройні сили. Так, 4 березня 2024 року, в північних областях Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочалися масштабні військові навчання. Для проведення цих маневрів було задіяно значний обсяг військової техніки та особового складу: понад 50 кораблів, включаючи фрегати й підводні човни, понад 100 літальних апаратів. Участь у навчаннях беруть понад 20 тисяч військовослужбовців, чотири тисячі з яких – фінські військові, які нещодавно стали членами Альянсу. У відповідь на агресивну політику РФ країни НАТО проводять свої навчання за 500 км від кордонів Росії.

Advertisement

НАТО був створений для захисту своїх країн-членів від потенційної агресії. Головним військово-політичним принципом альянсу є система колективної безпеки, що передбачає організовану спільну дію всіх його учасників у відповідь на будь-який зовнішній напад. Мета Північноатлантичного альянсу полягає в захисті країн-членів, а не в створенні союзу для проведення нападів.

П'ята стаття договору НАТО визначає, що напад на одну державу блоку розглядається як напад на всіх інших членів Альянсу. Таким чином, у випадку агресії Росії проти однієї країни всі країни НАТО будуть залучені до війни.

Advertisement

У разі раптової агресії важливо оцінити можливість Європи самостійно дати відсіч агресорові, поки не надійде допомога від США та Канади.

Станом на сьогодні, у Європі є 27 країн-членів НАТО, а саме: Албанія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Угорщина, Франція, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чорногорія та Фінляндія, що приєдналась до Альянсу 4 квітня 2023 року. Нещодавно до цього списку долучилася й Швеція, адже її заявку нарешті було ратифіковано.

Велика Британія

Сполучене Королівство володіє наймогутнішою армією в Європі та займає шосте місце у світі за своєю військовою потужністю. Сухопутні війська цієї країни нараховують близько 110 тисяч активних військовослужбовців.

Advertisement

На озброєнні британської армії стоїть 230 танків Challenger 2, а також декілька десятків цих машин зберігаються на складах. Після проведення перевірки боєздатності танків виявилося, що Британія може розраховувати приблизно на 70% від загальної кількості машин. Тож лише 157 танків готові до виконання операцій без зволікань, в той час як інші машини потребують ремонту чи модернізації. Сухопутні сили також налічують приблизно 90 боєготових самохідних артилерійських установок, 850 бронетранспортерів, 1500 захищених транспортних засобів та 890 бойових броньованих машин.

Advertisement

Повітряні сили Великої Британії мають у своєму розпорядженні 564 літаки і 264 гелікоптери. Найбільш поширеним серед винищувачів є Eurofighter Typhoon,

кількість яких становить близько 140 літаків. Загальна чисельність особового складу Повітряних сил становить приблизно 35 000 військовослужбовців.

Королівські ВМС нараховують 10 підводних човнів та 72 надводні кораблі, включаючи 59 бойових і 13 кораблів допоміжного флоту. Загальна чисельність військовослужбовців на флоті становить приблизно 35 000 осіб.

Також варто зазначити, що Велика Британія має ядерну зброю – близько 200 боєголовок, 160 з яких постійно готові до використання. Уся ядерна зброя Британії розміщується на її підводних човнах.

Італія

Італійська армія нараховує приблизно 175 тисяч військових різних спеціальностей. Сухопутні сили мають у своєму арсеналі близько 150 танків власного виробництва - C1 Ariete, а також приблизно 260 легких колісних танків B1 Centauro.

Додатково наземні війська мають 450 БМП та 2000 броньованих автомобілів. У складі артилерійських військ цієї країни є 70 САУ німецького виробництва PzH 2000, 170 артилерійських гаубиць FH-70 та 22 РСЗВ M270.

Італійські військово-повітряні сили загалом налічують близько 550 літаків та 255 гелікоптерів. Загалом ударна авіація Італії складається з Eurofighter Typhoon, F-35 та Panavia Tornado.

Усього на службі у Італійських ВМС перебуває 14 кораблів, серед яких два авіаносці та 6 підводних човнів. Ще 2 субмарини типу Todaro невдовзі поповнять флот, адже зараз вони на стадії будівництва.

Франція

Президент Франції Емануель Макрон висловлює серйозну стурбованість щодо агресивних дій Російської Федерації проти України. У своєму зверненні 5 березня він наголосив на необхідності активізації союзників, зазначаючи, що війна вже стала реальністю в Європі.

Французька армія – це 200 тисяч військових, 40 тисяч з яких припадає на повітряні сили, та 44 тисячі – на ВМФ.

У арсеналі сухопутних військ налічується 406 танків AMX-56 Leclerc.

Однак 82 з них вже застаріли й скоро можуть бути виведені з експлуатації. Крім того, в армії налічується 450 легких колісних танків, 1350 бойових машин піхоти та близько 4000 бронетранспортерів.

Повітряно-космічні сили Франції мають у себе на озброєнні 219 винищувачів Dassault Mirage 2000

та 51 Dassault Rafale. З метою подальшого зміцнення ВПС, уряд Франції виставив замовлення на будівництво ще 42 Rafale, роботи над якими розпочалися 12 січня 2024 року. Загалом повітряний флот Франції нараховує приблизно 700 літаків різних класів та 400 гелікоптерів.

Військовий флот налічує близько 50 кораблів, у тому числі один авіаносець та десять підводних човнів. Франція, як і Велика Британія, також має власну ядерну зброю.

Німеччина

Німецька армія налічує приблизно 180 тисяч військовослужбовців. У складі сухопутних військ є 300 танків Leopard 2 у різних модифікаціях, а також близько 750 бойових машин піхоти та 400 бойових машин десанту. Крім того, у складі німецьких сухопутних військ числиться приблизно 4000 інших броньованих транспортних засобів.

Війська артилерії мають 108 САУ PzH 2000 та 38 реактивних систем залпового вогню M270.

Станом на сьогодні, Бундесвер має 230 винищувачів, але зроблені замовлення на поставку ще 80 сучасних винищувачів. Загалом повітряний флот Люфтваффе нараховує близько 420 літаків та 180 гелікоптерів різних класів.

Флот Німеччини складається з близько 70 кораблів, включаючи 6 підводних човнів. Незважаючи на відсутність власної ядерної зброї, на території Німеччини розміщені ядерні боєголовки армії США.

Звісно, не всі європейські країни мають великі армії. Але сила НАТО полягає у їх об'єднанні, тому далі буде наведена загальна статистика по усіх країнах Європейського союзу, які є членами НАТО.

Об’єднані сили НАТО в Європі

Європа має у своєму арсеналі близько 3000 сучасних танків. Це лише ті машини, що досі залишаються актуальними та, за потреби, можуть вступити у бій. Також не варто забувати про значну кількість списаних машин, які наразі перебувають на тривалому зберіганні. Зрозуміло, що такі танки буде важче поставити у стрій і на це знадобиться час, але це краще, ніж нічого. У загальному повітряному флоті Європи налічується близько 5200 літаків та 2100 гелікоптерів. Країни-члени НАТО мають у своєму розпорядженні 1100 самохідних артилерійських установок та 1800 артилерійських гаубиць. Загальний військовий бюджет усіх європейських країн становить 232 мільярди доларів.

Порівнюючи чисельність армії РФ та Європи, варто зазначити, що в Європі приблизно 1,5 мільйони військовослужбовців, у той час як в РФ – 1,3 мільйони. Росія також не матиме переваги у повітрі, оскільки повітряний флот РФ нараховує близько 4000 літаків. У разі війни з Європою, РФ матиме перевагу у танках та артилерії, маючи їх близько 10000 та 4300 відповідно.

Але треба зважати на те, що Росія веде війну проти України, до якої вже залучила значну частину своїх збройних сил. У триваючих бойових діях проти українців кожної доби російські війська втрачають як живу силу, так і бойову техніку. Розуміючи це, керівництво РФ мілітаризує економіку своєї країни, намагаючись відновити ці втрати. Тож коли йдеться про гіпотетиче боєзіткнення Росії з країнами НАТО, велике значення має перебіг війни Росії проти України й зміцнення (спільними зусиллями) української оборони.