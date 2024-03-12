Російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та ведуть бої.

Представник Легіону "Свобода Росії" в коментарі Kyiv Post підтвердив, що зараз на російській території точаться бої.

У прориві російського кордону беруть участь бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), Російського добровольчого корпусу (РДК) та добровольці "Сибірського батальйону".

Зранку у вівторок, 12 березня бійці ЛСР анонсували повернення на територію Росії.

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"Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу", - йшлося в заяві Легіону.

"Легіон іде на "вибори", - підсумували бійці.

Вони запевнили, що будуть відбирати в російського режиму свою землю "сантиметр за сантиметром".

Також на російську територію зайшли російські добровольці "Сибірського батальйону". Вони опублікували відповідне відео, де група бійців просувається вздовж лісового масиву.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки", - повідомили бійці батальйону.

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"Тривають запеклі бої на території Росії", - додали вони.

У Легіоні показали кадри прориву російського кордону. Відео демонструє, як у темну пору російські добровольці зайшли на російську територію на важкій техніці.

Як пише російський Telegram-канал "Жесть Бєлгород", наразі Грайворонський район області перебуває під обстрілами. Росіяни повідомляють про нібито збиття російською протиповітряною обороною восьми реактивних снарядів.

Низка російських Telegram-каналів із посиланням на так званих "воєнкорів" РФ повідомляла, що кілька озброєних груп буцімто "намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного і артилерійського вогню" у Бєлгородську область.

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Росіяни в соцмережах стверджують, що на підході до кордону РФ було помічено кілька танків, які здійснювали вогневий вплив під час спроби штурму.

За повідомленнями ЗМІ, прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області вже перебуває під контролем російських добровольців. Цю інформацію підтверджує й колишній депутат Держдуми Росії опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Жителі Курської області повідомляли про стрілецький бій у районі населеного пункту Тьоткіно - у соцмережах зʼявилися відповідні відео, нібито зняті поблизу міста, на яких чутно звуки автоматних черг.

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У соцмережах також писали, що поранено двох людей, серед них нібито цивільний. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Легіон "Свобода Росії" також опублікував відео знищення російського бронетранспортера на території Росії. Бійці вказали, що це сталося в селі Тьоткіно.

Пізніше в ЛСР додали, що цей БТР підпалив житловий будинок запалювальними патронами, наголосивши: "Ми не змогли залишити це просто так і знищили цей БТР, пожежники, ймовірно, з населеного пункту втекли".

Реакція України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі українським ЗМІ повідомив, що російські добровольці, які прорвали російський кордон, діють автономно.

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"Легіон "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" на території так званої Російської Федерації діють автономно, як самостійні структури та організації, виконуючи свої суспільно-політичні задачі", - сказав він.

За словами Юсова, ймовірно, йдеться про спільну операцію даних структур на вказаній території.

"Зрештою, вони громадяни РФ та мають на це повне право", - додав він.

Російські добровольці вже неодноразово здійснювали рейди на територію РФ. Схожий прорив кордону стався ще в травні 2023 року, коли учасники двох проукраїнських угруповань – РДК та ЛСР – зайшли в Білгородську область РФ на двох танках, БТРі та дев’яти інших бронемашинах.

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Україна тоді наголошувала, що формування, які прорвали російський кордон, складаються виключно з громадян Росії. Юсов, зокрема, зауважував, що російські добровольці почали операцію в Бєлгородській області, щоб "звільнити ці території... від так званого режиму Путіна" і створити "зону безпеки" біля кордону, щоб захистити українських цивільних від подальших російських обстрілів.