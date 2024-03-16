Жителі Бєлгородської області, де триває рейд легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» і «Сибірського батальйону», намагаються виїхати із прикордонних територій. Про це свідчить перехоплення розмови цивільних, яке опублікувало ГУР. «Якщо буде взагалі неможливо, будемо в Бєлгород. Кажуть, виїжджають масово... Ну, хто багатший, напевно, кому є куди їхати.... Їдуть люди», - каже росіянка. Жителі Бєлгородщини очікують посилення мобілізації. Advertisement «Ну може трохи наберуть людей, щоб допомогти вам закінчити це все. Саша, а що ж робить? Глянь, то 200-ті, то 300-ті. А кому воювати? Може, візьмуть там, хто у Чечні був», - говорить у розмові росіянка. Вона також розповіла співрозмовнику чутки про евакуацію Грайворона у Ракитне й те, що до Грайворона росіяни нагнали свою техніку. Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Надвечір у соцмережах почали знову писати про вибухи у Бєлгороді.

До цього російські добровольці попередили про масований удар по місту та області. Згодом вони звернулися до Путіна й звинуватили російську владу у блокуванні евакуації місцевих жителів з Бєлгородської області. «Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення», - йдеться у заяві. Advertisement Вони наголосили, що це відбувається виключно через амбіції російського президента. Бійці вважають, що Путін втратив свою легітимність, а «вибори перетворилися у повний фарс». Російські добровольці закликали Путіна вийти на зв'язок. «Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури й авторитаризму - ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо у тебе ще збереглися мужність і відповідальність - виходь з нами на зв’язок зручним для тебе способом», - сказали вони Путіну. Advertisement