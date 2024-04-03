У столиці третій день поспіль фіксують метеорологічні рекорди. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 квітня в Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже не опустилася нижче 12,1°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°С.

А максимальна температура повітря досягла 26,9°С, що на 3,8°С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

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За даними фахівців, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

Крім того, 2 квітня в Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 19 м/с (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

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