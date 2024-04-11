“У суботу-неділю бл**ь, до сьомої, до восьмої готували хлопців на відправку, а потім ще й у наряд я заступив. Як у понеділок я пішов, так от тільки сьогодні прийшов”, - каже він.

“Тут тільки-но сколотили банду в 500 рил на**р. Зараз уже щось там на нараді кажуть, що готуйтеся, формуватимуться нові бригади”, - розповідає він.

У перехопленій розмові, опублікованій Головним управлінням розвідки (ГУР) у вівторок, 9 квітня, росіянин також розповідає про подальші формування нових бригад.

“Бл**ь п**доріз словом зовсім, взагалі п**да”, - каже солдат у телефоній розмові.

Російський військовослужбовець скаржиться на велетенські втрати у підрозділі на Грайворонському напрямку, що в Бєлгородській області Росії.

Бої в Бєлгородській та Курській областях

12 березня російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та розпочали бої з частинами армії РФ.

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У прориві російського кордону брали участь бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), Російського добровольчого корпусу (РДК) та добровольці "Сибірського батальйону".

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, які були висвітлені Kyiv Post, цивільні мешканці Бєлгородської області Росії нарікали, що не можуть спати вночі, бо російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.

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Жінка розповідала, що російська армія поставила РСЗВ “Град” прямо на перехресті в житловому кварталі неподалік її будинку.

“Розгрохали Горьковський [селище Грайворонського району Бєлгородської області] там половину, кажуть. Ну і зараз бахкають нах*р так”, - розповідає жінка.

“Додумалися на перехрестя біля Кирпичного поставили Гради. Як бахає цим градом! Ой *б твою мать, у вас там на перехресті”.

Жінка тоді додала, що через постійні обстріли та вогонь не змогла спати цілу ніч.

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Інтерв'ю Kyiv Post із жінкою, яка працює в розвідці професійним підслуховувачем розмов

Минулого року Kyiv Post взяв інтерв'ю у Марії*, яка працює в українській розвідці професійним підслуховувачем. Жінка розповіла про шокуючі речі, які чує.

Росія регулярно відкидає зміст перехоплених дзвінків, які публікує Україна, заявляючи, що вони сфальсифіковані.

Наша співрозмовниця сказала: "Так, вони всі справжні, навіть якщо вони можуть здатися божевільними. Іноді я сама не можу повірити в те, що чую, але ми маємо те, що маємо".

Інші шокуючі прехоплені розмови ГУР

Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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