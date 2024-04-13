Президент США Джо Байден вважає, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль. 

За словами глави Білого дому, це станеться швидше «раніше, ніж пізніше».

«Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше», - сказав Джо Байден. 

Він застеріг Тегеран від атаки на Ізраїль. 

«Ми віддані захисту Ізраїлю, ми будемо підтримувати Ізраїль, ми будемо допомагати захищати Ізраїль. Тегеран не досягне успіху, якщо вирішить застосувати силу», - попередив лідер США.

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Напередодні видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану. 

Українські спецслужби  не підтверджують інформацію американських журналістів про високу ймовірність нападу Ірану на Ізраїль протягом найближчих двох днів.

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Ситуація між країнами загострилася першого квітня. 

Тоді Ізраїль вдарив по консульству Ірану в Дамаску. 

Була інформація, що через зростання напруженості з Іраном на території Ізраїлю блокують сигнал GPS, щоб порушити роботу ракет і безпілотників. 

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