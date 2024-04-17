Міністри закордонних справ країн ЄС, які провели 16 квітня в режимі телеконференції надзвичайне засідання Ради ЄС, досягли політичної згоди щодо розширення режиму санкцій проти Ірану, повідомляє Укрінформ.

Цей крок викликаний виробництвом ударних БПЛА та ракет. раніше ЄС вже посилював санкції проти Ірану за поставки дронів у Росію для атак на Україну.

"Деякі країни-члени запропонували ухвалити розширення обмежувальних заходів проти Ірану… Ідея полягає в тому, щоб розширити у двох напрямках вже існуючі санкції по лінії Іран-Росія, що стосуються поставок дронів", - повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі європейських урядовців.

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Перший напрямок, за словами Борреля, - розширити перелік зброї з метою включити можливість санкцій не лише за дрони, а й за ракети.

"На цей час немає жодних свідчень, що Іран поставляв ракети в Росію для атак проти України. Але ми можемо розширити цей режим, з метою передбачити таку ймовірність", - зазначив Боррель.

Другий напрямок розширення санкційного режиму, за його словами, має обмежити можливості Ірану в постачанні зброї для своїх "проксі" в країнах Близького Сходу.

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"Тобто, оновлений режим передбачатиме санкції проти Ірану за поставки власної зброї не лише до Росії, а й до держав та угрупувань у країнах Близького сходу, які підтримують Іран, - від кордонів Лівану до Ємену, в Іраку, в Сирії, або в будь-якому іншому місці", - уточнив високий представник ЄС.

Нагадаємо, напередодні прем'єри Польщі та Данії обговорили створення "залізного купола" для Європи.