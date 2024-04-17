У будівлі Європейського парламенту «Station Europe» у Брюсселі проходить виставка, яка розповідає історії девʼятьох людей з півдня та сходу України. Відвідувачі можуть прочитати розповіді українців, які залишали рідні домівки під обстрілами, щоб врятувати своє життя, пройшли перевірки та знущання окупантів, а дехто навіть полон і тортури.

Історії героїв доповнені світлинами найцінніших речей, які їм вдалося взяти з дому перед евакуацією: шапка та шарф, сплетені в тимчасово окупованому рідному місті, прикраса, яку окупанти майже знищили на блокпості, записка від найближчої подруги, яка залишилася на тимчасово окупованій території, та інші.

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За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 3,7 млн людей в Україні втратили свій дім через повномасштабне російське вторгнення та були вимушені починати життя на новому місці з нуля.

Зі світлинами та історіями внутрішньо переміщених українців на виставці ознайомилися регіональна директорка UNFPA у Східній Європі та Центральній Азії Флоренс Бауер, представник UNFPA в Україні Массімо Діана та представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

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«Для нас важливо представити виставку «(Не)помітні історії» в Брюсселі, європейській столиці, щоб донести світу інформацію, через які жахіття змушені проходити внутрішньо переміщені особи в Україні. Нам відомо про сотні випадків сексуального насильства, зумовленого війною, полон, депортацію, знущання окупантів, через які проходять українці та надзвичайно потребують відновлення свого ментального і фізичного здоровʼя.

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У співпраці з урядом України UNFPA створив Центри допомоги врятованим, де спеціалісти надають їм безоплатну комплексну соціально-психологічну підтримку й допомагають усім, хто постраждав від війни», – говорить Массімо Діана, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA)».

Виставка триватиме до 25 квітня включно. Відвідати її може кожен охочий за адресою: Брюссель, Площа Люксембург (Place du Luxembourg), Station Europe, Ukrainian Civil Society Hub.

«Необхідно продовжувати у різний спосіб доносити до світу, що відбувається на території України через російське вторгнення, розповідати про воєнні злочини, які вчиняють окупанти. Ця виставка – потужний інструмент для того, щоб через історії та спогади розповісти, через що щодня проходять українці, щоб закликати європейців підтримувати Україну в нашому прагненні до справедливості та свободи», – зазначає представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. Advertisement

Серед речей, які зображені на світлинах виставки – синьо-жовта стрічка, з якою герой пройшов полон у Херсоні, ключі від власного будинку героїні, який розграбували росіяни, книга з бібліотеки в Маріуполі, яка допомагала героїні боротися з онкологією тоді, коли в Україні розгорталася повномасштабна війна, та інші експонати.

«Вже за три дні до повномасштабного вторгнення на околицях Маріуполя було чутно вибухи. Та у той ранок (24 лютого 2022 року) я не могла в це повірити, відправила сина до школи. Ми переїхали до доньки в інший район міста, але там було ще страшніше. Advertisement Ми ділили дві буханки хліба на десятьох, через друзів донька намагалася дістати для мене ліки, щоб продовжити хімієтерапію. Одного дня ми прокинулися від того, що на кут будинку впала міна. Коли з сімʼєю вирішили їхати, я вірила, що це на 2-3 дні. А в дорозі я побачила своє місто таким, яким ніколи не могла б його уявити», – каже героїня виставки Валентина (імена всіх героїв змінені з метою безпеки).

Всі герої виставки отримали й продовжують отримувати підтримку в Центрах допомоги врятованим, які працюють у 12 областях України.

Відвідуючи виставку, гості можуть просканувати QR-код та перейти на сайт, щоб дізнатися більше про діяльність центрів, та як можна підтримати внутрішньо переміщених українців.