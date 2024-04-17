Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку опублікований в офіційному виданні Верховної Ради газеті «Голос України».

Відповідний документ розміщено на сайті газети, повідомляє Укрінформ.

Закон набуває чинності за місяць після його публікації.

Зеленський підписав закон про мобілізацію напередодні

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку повернувся до парламенту з підписом Президента України Володимира Зеленського напередодні, 16 квітня.

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Що змінив новий закон про мобілізацію

Закон був прийнятий у редакції профільного Комітету. Врахована 31 правка, серед яких немає норми про демобілізацію.

Як повідомила народна депутатка від "ЄС" Марія Іонова, у сесійній залі під час голосування були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, а також польові комбриги.

Більше по темі Закон про мобілізацію чи обман: чому такий та чого там немає Новий закон про мобілізацію скептично сприймається багатьма в українському політикумі, серед військових та у суспільстві загалом.

Основні положення, які містить новий закон про мобілізацію під час воєнного стану:

Замість строкової служби в Україні впроваджується базова військова служба терміном п’ять (у мирний час) та три (у воєнний час) місяців.

Більше не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити дані та стати на військовий облік. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі.

Військовозобов’язані, які є обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. Так само і особи, які отримали II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців).

Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, повинні протягом 60 днів з дати початку мобілізації оновити персональні дані в ТЦК. Це можна зробити дистанційно: електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Право на демобілізацію мають люди з інвалідністю, а також, за власним бажанням, особи, звільнені з полону.

Військовослужбовці при укладенні першого контракту отримують право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.

Чинним військовослужбовцям буде виплачуватися щомісячна винагорода за особливості проходження служби в розмірі 10 тисяч гривень.

Учасники бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення та виконавці завдань із контрнаступу отримають до 70 тисяч гривень щомісячних виплат.

Неоднозначна реакція суспільства на зміни до законодавства про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію скептично сприймається багатьма в українському політикумі, серед військових та в суспільстві загалом.

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Kyiv Post розбирався з тим, які норми встановлює новий закон, що там є, чого немає і що мало би там бути.

Загалом цей закон можна вважати рамковим. Він визначає правила мобілізації, міру відповідальності за ухилення від призову, розмежовує повноваження органів, відповідальних за мобілізаційні заходи, а також чітко визначає, за яких умов особа не підлягає мобілізації.