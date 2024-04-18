Президент України Володимир Зеленський не виключає, що надалі російських атак може зазнати інфраструктура українських АЕС і у зв'язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", - сказав він у середу, виступаючи по відеозв'язку на засіданні Євроради.

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Україні потрібні сучасні системи ППО для захисту енергетики

"Це може зупинити тільки ППО - конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", - сказав Зеленський.

Він визнав, що "російська армія відчуває свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента. І саме завдяки цій силі - в артилерії, в техніці, в умінні діяти в небі - вони чинять на нас тиск на фронті і поступово рухаються. Путін тепер сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед наших солдатів".

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Зеленський подякував "кожному з вас за ваші ініціативи та участь у коаліціях з підтримки України, наших сил оборони та безпеки. Я дякую всім, чиї зусилля дійсно ефективні. Але, на жаль, ми поки що не бачили мільйона артилерійських снарядів з Євросоюзу, про які так багато говорили".

Атаки Росії на українську енергетику

Росія вночі 11 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Під час масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС. Президент України заявив, що в української ППО закінчились ракети для захисту цього критичного об’єкту інфраструктури.

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Згодом російська армія завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі Сум – місцевій ТЕЦ. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.