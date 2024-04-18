В грудні минулого року Франція конфіскувала віллу на березі Атлантичного океану, яка пов’язана із колишньою дружиною президента Росії Владіміра Путіна, повідомляє Challenges.

Конфісковане житло «Rêverie» (або «Souzanna») належить росіянину Артуру Очеретному, новому супутнику колишньої дружини Володимира Путіна, та розташоване в Англеті, недалеко від Біарріца. 

За даними OCCRP, нерухомість площею 5000 квадратних метрів було придбано за 5,4 мільйона євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.

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За інформацією видання, віллу вилучили ще 6 грудня минулого року.  Правоохоронці Франції обшукали особняк, який після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року стояв закинутим.

Це сталося після скарги Transparency International — неурядової антикорупційної організації, яка вимагала перевірити походження коштів на її купівлю. 

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Окрім вілли Артура Очеретного, під прицілом також нерухомість кількох наближених до Кремля олігархів , таких як Геннадій Тимченко та брати Ротенберги чи бізнесмена Сергія Тоні.

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