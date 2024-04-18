Американська корпорація Microsoft заявила, що впродовж останніх 45 днів активізувалися російські хакерські групи, які намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

У компанії зазначили, що пов’язані із РФ облікові записи поширюють суперечливий контент, спрямований на американську аудиторію, зокрема із критикою підтримки України у війні з Росією.

Хоча наразі активність Росії, зафіксована Microsoft, не така інтенсивна, як під час попередніх президентських виборів у США, вона може зрости найближчими місяцями, йдеться у матеріалі.

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«Повідомлення щодо України – через традиційні медіа та соціальні медіа – набрали обертів протягом останніх двох місяців завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов’язаних із РФ груп, які ми відстежуємо», – зазначили в Microsoft.

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У корпорації зауважили, що найбільш активна із виявлених російських інформаційних кампаній пов’язана із адміністрацією російського президента Володимира Путіна.

Інша кампанія спрямована на публікацію дезінформації у мережі різними мовами, при цьому повідомлення зазвичай починаються з того, що це нібито поширює «викривач» або «журналіст». Після цього фейковий контент поширюється низкою вебсайтів, серед яких DC Weekly. Miami Chronical та The Intel Drop.

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Росіяни здійснили масштабну атаку на українські телеканали

У березні українські телеканали зазнали ворожої кібератаки. Пропагандистський контент росіян проник в ефіри українських мовників.

Росіяни намагались заглушити ефіри власних і партнерських телеканалів 1+1 media де, зокрема, транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, 2+2, УНІАН та інші.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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