Вже цього місяця українська промисловість уперше виробить десять самохідних артилерійських установок «Богдана», у травні й далі – ще більше. Частка власного виробництва постійно зростає.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Телеграмі.
«Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі – ще більше», – йдеться у повідомленні.
Президент України також повідомив, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.
«Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії «Калібрів», на Каспій», – поінформував він.
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Крім того, МВС доповіло Президенту про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками.
«Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися», – зазначається у повідомленні.
Характеристика САУ "Богдана"
2С22 «Богдана» — українська 155-мм самохідна артилерійська установка, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. В 2023 році офіційно прийнята на озброєння ЗСУ.
Перший прототип побудовано 2018 року, серійно гаубиця виготовляється з 2023 року в кількох варіантах на шасі МАЗ-6317 та Tatra 815-7.
ЗСУ вдарили по аеродрому у Криму
Уночі 17 квітня, Збройні сили України завдали удару по аеродрому в Джанкої на Кримському півострові.
Головне управління розвідки України Міністерства оборони України (ГУР МО) опублікувало перелік знищеної або критично пошкодженої техніки внаслідок удару по аеродрому у Джанкої:
- 4 пускові установки ЗРК С-400
- 3 радіолокаційні станції
- пункт управління засобами ППО
- апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».
"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", - зазначили у ГУР МО.
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