Вже цього місяця українська промисловість уперше виробить десять самохідних артилерійських установок «Богдана», у травні й далі – ще більше. Частка власного виробництва постійно зростає.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі – ще більше», – йдеться у повідомленні.

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Президент України також повідомив, що заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

«Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії «Калібрів», на Каспій», – поінформував він.

Більше по темі "Україна має план нового контрнаступу, але потрібна сучасна зброя": 5 речей, які варто знати з інтерв'ю Зеленського Bild Зеленський також розповів про можливий сценарій майбутнього України без допомоги США та чому канцлер Німеччини Олаф Шольц не надає Україні ракети Taurus.

Крім того, МВС доповіло Президенту про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками.

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«Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися», – зазначається у повідомленні.

Характеристика САУ "Богдана"

2С22 «Богдана» — українська 155-мм самохідна артилерійська установка, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. В 2023 році офіційно прийнята на озброєння ЗСУ.

Перший прототип побудовано 2018 року, серійно гаубиця виготовляється з 2023 року в кількох варіантах на шасі МАЗ-6317 та Tatra 815-7.

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ЗСУ вдарили по аеродрому у Криму

Уночі 17 квітня, Збройні сили України завдали удару по аеродрому в Джанкої на Кримському півострові.

Головне управління розвідки України Міністерства оборони України (ГУР МО) опублікувало перелік знищеної або критично пошкодженої техніки внаслідок удару по аеродрому у Джанкої:

4 пускові установки ЗРК С-400

3 радіолокаційні станції

пункт управління засобами ППО

апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", - зазначили у ГУР МО.