У понеділок, 22 квітня, до Києва з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу США, повідомляє посольство США в Києві у Telegram.

«Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США – членів Палати представників Томаса Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана.

Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною», – наголосили у посольстві.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за пакет допомоги у 60,84 мільярда доларів для України.

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