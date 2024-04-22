У Норвегії розпочинають нову грантову програму та виділять майже $6,4 млн на зміцнення громадянського суспільства в Україні. В уряді Норвегії зазначили, що проєкт діятиме по 2027 рік включно.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Громадянське суспільство відіграє в Україні центральну роль в об’єднанні країни та зміцненні стійкості проти російської загарбницької війни. Норвегія розпочинає нову грантову програму, на основі подання заявок, для підтримки роботи суспільства та виділяє на це 70 мільйонів норвезьких крон (6,37 млн доларів США - ред.)”, - йдеться в дописі.

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Також зазначається, що в Україні є багато добре відомих організацій, зокрема, у сфері прав людини, демократії, боротьби з корупцією та гуманітарної допомоги.

Що відомо про нову грантову програму підтримки України

“Збереження та підтримання державних інституцій в Україні та організацій є вирішальним кроком, щоб Україна досягла успіху в боротьбі з Росією, у відбудові країни, у роботі над важливими реформами та у боротьбі з корупцією… На першому етапі на цю програму буде виділено 70 мільйонів норвезьких крон”, — сказав із цього приводу міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

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Більше по темі Швеція допускає передачу системи ППО Patriot в Україну За словами міністра оборони Швеції Поля Йонсона, Україна зараз перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Нова грантова програма заснована на головній меті програми Нансена (норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 р.), яка полягає в тому, щоб Україна сама вирішувала своє майбутнє.

Крім того, внесок Норвегії буде підтримувати амбіції України щодо європейської інтеграції та членства в ЄС, оскільки зміцнення демократичних інститутів, правової держави та громадянського суспільства є важливим для досягнення Україною своїх цілей.

Міжнародні, українські, норвезькі та інші мережеві організації можуть подати заявку самостійно або в рамках співпраці. Партнерами можуть бути місцеві українські організації, наприклад, неурядові організації, організації за певними інтересами (наприклад, жіночі організації), профспілки, релігійні організації, незалежні медіа тощо.

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План підтримки не охоплюватиме гуманітарні зусилля, підтримку військових, приватного бізнесу чи організацій ООН. Період підтримки триватиме з 2024 року по 2027 рік включно. Кінцевий термін подачі заявок – 19 червня 2024 року.

Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot

У квітні 2024 року очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде відвідував Київ. Разом із українським колегою Дмитром Кулебою вони обговорили допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot з інших країн та підтримку енергетичної системи.

"Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. Ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили", - сказав Кулеба.