У п’ятницю, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила у Люксембурзі, передає Укрінформ.

«Цієї п’ятниці відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», - сказала Оллонгрен.

За її словами, Путіна можна зараз зупинити в Україні, допомагаючи Києву зброєю, боєприпасами та фінансово.

«Це означає, що всі мають у цьому брати участь», - заявила очільниця Міноборони.

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Вона також зазначила, що нині Нідерланди беруть участь у низці ініціатив, запропонованих європейськими партнерами, зокрема у чеській щодо закупівлі боєприпасів для України та німецькій - з посилення української ППО.

«Ці ініціативи є можливостями зробити більше (для України – ред.) за короткий проміжок часу», - наголосила Оллонгрен.

Більше по темі Швеція допускає передачу системи ППО Patriot в Україну За словами міністра оборони Швеції Поля Йонсона, Україна зараз перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Чим запам'ятався минула зустріч у форматі «Рамштайн»

За підсумками засідання Контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни Контактної групи з питань оборони України за два роки зібрали $88 млрд військової підтримки, і зараз зосереджуються на двох напрямах – забезпечити нагальні потреби ЗСУ на полі бою, а також надати допомогу на довгострокову перспективу.

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Він відзначив, що найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Україні більше, ніж Сполучені Штати в розрахунку до власного ВВП.

«Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також мають зробити це», - наголосив глава Пентагону.

Він зазначив, що Контактна група продовжує зосереджуватися на двох напрямах.

«По-перше, ми працюємо разом, щоби забезпечити негайну підтримку українських військ, а по-друге, ми наполегливо працюємо з керівництвом України, щоби спланувати довгострокову оборону та стримування», - поінформував міністр оборони США.