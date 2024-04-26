Греція не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot або С-300.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в інтерв’ю місцевому телеканалу, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Греція не передаватиме Україні С-300 або Patriot. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити», — сказав Міцотакіс, коментуючи прохання з боку союзників в ЄС і НАТО надати Києву додаткову військову допомогу.

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За його словами, ці системи є «вирішальними для наших можливостей стримування».

Питання оборони є дуже чутливим для Афін з огляду на напруженість у відносинах ыз Туреччиною.

Раніше Греція передала Україні тисячі ракет, БМП, фугаси, боєприпаси і протитанкові ракети.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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