26 квітня відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн.
Це була вже 21-а зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона проходила онлайн.
США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні
США виділяють 6 мільярдів доларів на зброю для України.
Її мають замовити та закупити в американських виробників у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
Йдеться зокрема про артилерійські снаряди, ракети для NASAMS і Patriot, а також антидронові засоби. Детальний вміст пакета військової допомоги оприлюднили на сайті Міноборони США.
«Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми оголосили на сьогодні. Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для NASAMS і Patriot. Більше безпілотників, іншого обладнання. Велику кількість артилерійських боєприпасів та ракет «земля-повітря», - сказав Ллойд Остін.
Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів
На початку Рамштайну міністр оборони США оголосив про ще один пакет оборонної допомоги на один мільярд доларів.
До нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.
Головна тема Рамштайну - посилення ППО для України
Пріоритетом цієї зустрічі стало посилення української ППО.
США заявили, що працюють з союзниками, аби забезпечити Україну додатковими системами протиракетної та протиповітряної оборони - як комплексами Patriot, так і іншими можливостями.
За словами Володимира Зеленського, для посилення безпеки українських міст Україні потрібно щонайменше сім систем Patriot.
«Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них. Це те, що може й має рятувати життя вже зараз. Щонайменше сім Patriot необхідні для того, щоб наші міста були в безпеці. Ви маєте ці комплекси, і вони справді можуть змінити ситуацію вже зараз - змінити її на краще. Так само як і прискорити перехід на F-16», - сказав глава держави.
Іспанія пообіцяла надіслати ракети до Patriot
Іспанія передасть Україні ракети до Patriot. Очікується, що вони прибудуть на логістичну базу «через чотири дні».
Про таке йдеться в заяві іспанського Міністерства оборони.
Також протягом двох місяців Мадрид планує передати Києву кулемети, броньовані машини піхоти, протитанкові засоби, гаубиці польової артилерії, системи для захисту від дронів.
До кінця червня ЗСУ можуть отримати танки Leopard.
Бельгія надасть Україні винищувачі F-16
Бельгія планує передати Україні F-16 вже цього року.
Про це заявили прем'єр-міністр країни Александр де Кро і міністр оборони Людівін Дедондер, передає BRF.
Коли саме Україна зможе отримати винищувачі - наразі невідомо. Але, за словами Людівін Дедондер, це має відбутися якомога швидше, щоб літаки прибули в Україну до кінця року.
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