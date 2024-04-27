26 квітня відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн.

Це була вже 21-а зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона проходила онлайн.

США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні

США виділяють 6 мільярдів доларів на зброю для України. ​​

Її мають замовити та закупити в американських виробників у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Йдеться зокрема про артилерійські снаряди, ракети для NASAMS і Patriot, а також антидронові засоби. Детальний вміст пакета військової допомоги оприлюднили на сайті Міноборони США.

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«Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми оголосили на сьогодні. Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для NASAMS і Patriot. Більше безпілотників, іншого обладнання. Велику кількість артилерійських боєприпасів та ракет «земля-повітря», - сказав Ллойд Остін.

Більше по темі Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів Сьогодні до Києва з робочим візитом завітала очільниця МЗС Латвії Байбу Браже. Сторони провели спільну пресконференцію щодо виробництва БПЛА.

На початку Рамштайну міністр оборони США оголосив про ще один пакет оборонної допомоги на один мільярд доларів.

До нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Головна тема Рамштайну - посилення ППО для України

Пріоритетом цієї зустрічі стало посилення української ППО.

США заявили, що працюють з союзниками, аби забезпечити Україну додатковими системами протиракетної та протиповітряної оборони - як комплексами Patriot, так і іншими можливостями.

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За словами Володимира Зеленського, для посилення безпеки українських міст Україні потрібно щонайменше сім систем Patriot.

«Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них. Це те, що може й має рятувати життя вже зараз. Щонайменше сім Patriot необхідні для того, щоб наші міста були в безпеці. Ви маєте ці комплекси, і вони справді можуть змінити ситуацію вже зараз - змінити її на краще. Так само як і прискорити перехід на F-16», - сказав глава держави.