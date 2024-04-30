Вчора Парламент Ісландії схвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки.

Про це повідомляється на сайті ісландського МЗС.

Ісландія зробить черговий внесок у захист України

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір зазначила, що рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою.

"Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України у рішучий та конкретний спосіб», – сказала Гильфадоттір.

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Схвалена резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.

«Ця пропозиція та відповідні зобов’язання у бюджетному плані закладають міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України», – заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Ісландії.

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У черговому пакеті допомоги наявні зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження тощо.

Ісландія виділила 2 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України

Наприкінці березня уряд Ісландії повідомив, що підтримає закупівлю Чехією боєприпасів для України та інвестує в закупівлю спорядження для жінок української армії. 

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"Боєприпасів не вистачало, і Чеська Республіка у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов’язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни. Передбачається, що на проект Ісландія витратить близько двох мільйонів євро", – зазначалось у повідомленні.

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