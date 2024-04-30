Російські шпигуни Шапошнікови, які оселилися в Чехії під виглядом політичних емігрантів, збирали для російської розвідки інформацію про військові постачання.

Водночас він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому Кий наказав не лише здійснювати охорону затриманих цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.

Зазначається, що на початку березня 2022 року заступник командира бригади полковник Іван Кий за наказом керівництва облаштував у селі Вишеград командний пункт та "ізолятор тимчасового утримання" (катівню - ред.).

Слідчі зібрали докази причетності чотирьох військовослужбовців з Республіки Бурятія (РФ) у порушеннях законів та звичаїв війни, зокрема, факти катування та знущання над українським цивільним населенням.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру чотирьом російським військовим з Бурятії, які катували людей під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області.

"Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова, командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта Магомеда Магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці особи грабували, катували та принижували українських громадян. Триває робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади.

Масові затримання РФ цивільних на ТОТ можуть прирівнюватися до злочинів проти людяності

Росія здійснювала масштабне, систематичне та свавільне затримання цивільних в Україні, що з великою ймовірністю може бути прирівняно до воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Про це йдеться у звіті за результатами проведеного в межах Московського механізму ОБСЄ розслідування незаконного затримання Росією цивільних українців, які були презентовані у четвер у Відні.

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"У переважній більшості затримання українських цивільних осіб Російською Федерацією є очевидними випадками свавільного позбавлення волі, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, а також зобов'язань у межах ОБСЄ", - повідомила одна з авторок звіту Вероніка Білкова.

Вона наголосила, що практика затримання Росією цивільних протягом 10 років агресії проти України мала масовий та систематичний характер. З різних причин важко говорити про конкретні цифри, але йдеться про "тисячі" людей.