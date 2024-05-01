Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Комітету міністрів Ради Європи.

Як написав Кулеба в соцмережі Х, рішення доручає Генеральному секретареві Ради Європи підготувати документи для сприяння консультаціям в Основній групі та для підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення Трибуналу.

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"Рішення також передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки такого трибуналу, її фінансування та інших питань", - зазначив міністр.

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За словами Кулеби, це важливий практичний крок на шляху до створення Спецтрибуналу.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно функціонуючий трибунал здійснив справедливе правосуддя. Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити у мирному та безпечному світі", - наголосив очільник МЗС.

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