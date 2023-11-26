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лис. 26, 2023
Перше велике авіаційне підприємство в Україні, перші літаки, перший дипломований український пілот, перші «дрони», поїзд для ремонту літаків та інші розробки, які випередили час. Хто за цим стояв?
жов. 23, 2023
У російському Томську будинки загиблих у війні в Україні «вагнерівців» почали відмічати спеціальними табличками.
лип. 31, 2022
За час повномасштабного російського вторгнення українські спортсмени здобули більше ніж 600! медалей в різних міжнародних змаганнях! Український прапор гордо майорів на переможних п’єдесталах спортив
лип. 30, 2022
Українські військові читають КиївПост в перервах між бойовими діями.
лип. 23, 2022
Начальник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан підтвердив інформацію про недопущення його на територію України і вилучення його паспорта громадянина України. “Зараз я на ко