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Як в Україні перші літаки будували
 
лис. 26, 2023
Як в Україні перші літаки будували
Перше велике авіаційне підприємство в Україні, перші літаки, перший дипломований український пілот, перші «дрони», поїзд для ремонту літаків та інші розробки, які випередили час. Хто за цим стояв?  
Марічка Паламарчук
У Росії почали відмічати будинки «вагнерівців», які загинули в Україні, – ЗМІ
 
жов. 23, 2023
У Росії почали відмічати будинки «вагнерівців», які загинули в Україні, – ЗМІ
У російському Томську будинки загиблих у війні в Україні «вагнерівців» почали відмічати спеціальними табличками.
Kyiv Post
Cвітові перемоги українських спортсменів ЕКСКЛЮЗИВ
 
лип. 31, 2022
Cвітові перемоги українських спортсменів
За  час повномасштабного російського вторгнення українські спортсмени здобули більше ніж 600! медалей в різних міжнародних змаганнях! Український прапор гордо майорів на переможних п’єдесталах спортив
Marichka Palamarchuk
КиївПост на фронті
 
лип. 30, 2022
КиївПост на фронті
Українські військові читають КиївПост в перервах між бойовими діями.
Dmytro Vovk
Корбан підтвердив, що його не пустили в Україну і забрали паспорт.
 
лип. 23, 2022
Корбан підтвердив, що його не пустили в Україну і забрали паспорт.
Начальник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан підтвердив інформацію про недопущення його на територію України і вилучення його паспорта громадянина України. “Зараз я на ко
Interfax-Ukraine