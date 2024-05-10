Голова НБУ спільно з Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету "День Європи".

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Україна святкує День Європи. І презентуючи сьогодні нову особливу монету, ми вкотре на повний голос говоримо і собі, й усім навколо, що Європа – наш дім, що європейські цінності – це наші цінності, що Україна – частина Європи", – зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Advertisement

"...Цей день знаменує народження ідеалу миру та єдності в Європі, за що Україна зараз бореться, водночас роблячи багато конкретних кроків до своєї інтеграції в ЄС. Це джерело натхнення для всіх європейців і нагадує нам, що ми не повинні сприймати як належне те, чого ми досягли до цього часу. Випуск цієї монети підкреслює міцність зв’язків між Україною та ЄС", - повідомила Матернова під час презентації.

Більше по темі Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) використовує майданчик для кампанії проти Північноатлантичного альянсу та закликів припинити постачання зброї в Україну.

Символіка нової монети - що відомо

На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від нього – офіційне гасло Європейського Союзу: "Єдність у різноманітті". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави.

Advertisement

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Нижче зображено напис "Europe Day", навколо якого – дванадцять зірок так само, як і на прапорі ЄС.

Як повідомляється, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.