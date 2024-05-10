Голова НБУ спільно з Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету "День Європи". 

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

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"Україна святкує День Європи. І презентуючи сьогодні нову особливу монету, ми вкотре на повний голос говоримо і собі, й усім навколо, що Європа – наш дім, що європейські цінності – це наші цінності, що Україна – частина Європи", – зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.

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"...Цей день знаменує народження ідеалу миру та єдності в Європі, за що Україна зараз бореться, водночас роблячи багато конкретних кроків до своєї інтеграції в ЄС. Це джерело натхнення для всіх європейців і нагадує нам, що ми не повинні сприймати як належне те, чого ми досягли до цього часу. Випуск цієї монети підкреслює міцність зв’язків між Україною та ЄС", - повідомила Матернова під час презентації.

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Символіка нової монети - що відомо

На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від нього – офіційне гасло Європейського Союзу: "Єдність у різноманітті". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави.

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На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Нижче зображено напис "Europe Day", навколо якого – дванадцять зірок так само, як і на прапорі ЄС.

Як повідомляється, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

 

Фото: Національний банк України

Фото: Національний банк України

Монета до Дня Повітряних сил

У серпні НБУ також випустив монету "ППО - надійний щит України". 

Про це це повідомляла пресслужба НБУ.

Це була третя монета з серії "Збройні сили України". У жовтні 2022 року Нацбанк ввів в обіг монету номіналом у 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, а у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.

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На монеті до Дня Повітряних сил номіналом в 10 гривень зображений американський ЗРК Patriot.

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