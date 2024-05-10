Голова НБУ спільно з Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету "День Європи".
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Україна святкує День Європи. І презентуючи сьогодні нову особливу монету, ми вкотре на повний голос говоримо і собі, й усім навколо, що Європа – наш дім, що європейські цінності – це наші цінності, що Україна – частина Європи", – зазначив Голова Національного банку Андрій Пишний.
"...Цей день знаменує народження ідеалу миру та єдності в Європі, за що Україна зараз бореться, водночас роблячи багато конкретних кроків до своєї інтеграції в ЄС. Це джерело натхнення для всіх європейців і нагадує нам, що ми не повинні сприймати як належне те, чого ми досягли до цього часу. Випуск цієї монети підкреслює міцність зв’язків між Україною та ЄС", - повідомила Матернова під час презентації.
Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди
Символіка нової монети - що відомо
На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від нього – офіційне гасло Європейського Союзу: "Єдність у різноманітті". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Нижче зображено напис "Europe Day", навколо якого – дванадцять зірок так само, як і на прапорі ЄС.
Як повідомляється, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Монета до Дня Повітряних сил
У серпні НБУ також випустив монету "ППО - надійний щит України".
Про це це повідомляла пресслужба НБУ.
Це була третя монета з серії "Збройні сили України". У жовтні 2022 року Нацбанк ввів в обіг монету номіналом у 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, а у травні 2023 року - з емблемою Сил підтримки ЗСУ.
На монеті до Дня Повітряних сил номіналом в 10 гривень зображений американський ЗРК Patriot.
Коментарі (0)