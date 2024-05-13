З 3 по 9 травня спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії з політичного врегулювання "української кризи" (так китайський уряд називає російсько-українську війну).

Про це повідомило МЗС Китаю.

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Як зазначається в повідомленні, КНР притримується шести принципів, які його представництво обговорило з урядовцями Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та інших країн.

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"Китай провів поглиблений обмін думками з усіма сторонами щодо української кризи, і всі сторони загалом погодилися з наступними пропозиціями Китаю, закликаючи до охолодження ситуації:

1. Заклик дотримуватись «трьох принципів» для охолодження ситуації, тобто поле бою не повинно переливатися, війна не має загострюватися, усі сторони не повинні вести перехресний вогонь.

2. Діалог і переговори є єдиним можливим шляхом вирішення української кризи. Сторони конфлікту мають створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяти деескалації ситуації до досягнення всеосяжного режиму припинення вогню.

3. Збільшити гуманітарну допомогу відповідним територіям, покращити гуманітарну ситуацію та запобігти більш масштабній гуманітарній кризі. Сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Підтримувати сторони конфлікту в обміні військовополоненими".

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Інші три пункти концентрують увагу на протидії використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, збройним нападам на мирні ядерні об'єкти та підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо.

Китай посилює допомогу військовій машині Росії

На думку представників США, Китай посилює підтримку військової машини Росії.

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Про це у квітні писала агенція Reuters із посиланням на американських високопосадовців.

На думку одного з чиновників, китайські надходження заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, що допомагає РФ здійснювати «найбільшу військову експансію з часів СРСР».

Також китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. А компанії з КНР, імовірно, постачають РФ нітроцелюлозу, яка необхідна для виготовлення ракетного палива.