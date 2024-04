США вважають, що Китай посилює підтримку військової машини Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на американських високопосадовців.

За словами одного з чиновників, китайські поставки заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, що допомагає РФ здійснити «найбільшу військову експансію з часів СРСР».

Зокрема, у 2023 році з Китаю до Росії надійшло майже 90% імпорту мікроелектроніки.

Зазначається, що китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. А компанії з КНР, імовірно, постачають РФ нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.

За інформацією ЗМІ, Пекін допомагає Москві вдосконалювати свої супутникові та інші космічні можливості для ведення війни в Україні.

Посадовці зауважили, що росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Як одну з компаній-постачальників до РФ називають Dalian Machine Tool Group - одного з провідних китайських виробників верстатів.

Китайські компанії Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd та Hikvision, ймовірно, постачають росіянам оптичні компоненти для використання у російських системах, включаючи танки та бронетехніку.

Крім того, Росія могла отримати військову оптику для танків і бронетехніки від китайської фірми iRay Technology.

Чиновники на умовах анонімності розповіли, що президент США Джо Байден порушив питання співпраці Пекіна та Москви з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час останньої телефонної розмови.

«Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати Китай припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази», - цитує Reuters свого співрозмовника.

Водночас представник посольства Китаю сказав Reuters, що нормальна торгівля між Китаєм і Росією не повинна обмежуватися.

Напередодні ми писали, що Москва активно вербує ув'язнених жінок на війну в Україні.